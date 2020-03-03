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03 березня 2020, вівторок, 13:54 8
Економіка 2020-03-03T13:56:26+02:00
Українські Новини
Монополіста з виробництва солі передали на приватизацію

Монополіста з виробництва солі передали на приватизацію

Григорий Яковенко
Монополія, Приватизація, Фонд державного майна, Артемсіль
Сіль. Фото: pixabay
Сіль. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів схвалив передачу на приватизацію державного підприємства "Артмесоль" і ще 430 державних підприємств.

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. "Артемсіль" приватизують", - написав він.

Крім того, згідно з повідомленням на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, за ініціативою Фонду державного майна Кабміном було схвалено передачу на приватизацію 100% акцій акціонерного товариства "Державно-продовольча зернова корпорація" та державної акціонерної компанії "Хліб України".

Зазначається, що з метою подальшої приватизації на цих держпідприємствах буде проведена реструктуризація та підготовка до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Також Кабмін схвалив передачу на приватизацію ще 428 державних підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук доручив Фонду держмайна почати приватизацію 5 великих об'єктів в 2020 році.

Також гендиректор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус виступає за передачу Фонду державного майна і подальшу приватизацію непрофільних підприємств концерну.

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