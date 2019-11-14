Гончарук поручил фонду госимущества начать приватизацию 5 крупных объектов в 2020

после того, как Зеленский решил передать на приватизацию "Пущу-Водицу" и "Конча-Заспу", премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам передать Фонду государственного имущества 500 объектов для приватизации до конца 2019 года, а также поручил ФГИ начать приватизацию 5 объектов большой приватизации в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов", - сказано в сообщении со ссылкой на премьера.

В сообщении сказано, что правительство приняло все меры и необходимые документы, чтобы гарантировать прозрачный и эффективный процесс приватизации малых и крупных объектов государственной собственности, в частности относительно ПАО "Центрэнерго".

При этом на странице премьера в социальной сети Facebook сказано, что Гончарук поручил ФГИ начать приватизацию еще 5 объектов большой приватизации.

Также Гончарук поручил ФГИ утвердить советника по приватизации "Центрэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступает за передачу Фонду государственного имущества и последующую приватизацию непрофильных предприятий концерна.