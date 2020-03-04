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04 марта 2020, среда, 05:30 138
Lifestyle 2020-03-04T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: что еще отмечают 4 марта

Сегодня Всемирный день против сексуальной эксплуатации: что еще отмечают 4 марта

Ярина Вацяк
Праздники, Курс валют, Прогноз погоды, именины, какой сегодня день, какой сегодня праздник, 4 марта
Эксплуатация Фото: pixabay.com
Эксплуатация Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 марта отмечают Всемирный день против сексуальной эксплуатации, а также Всемирный день инженерии.

Также сегодня отмечают День Святого Эксперимента и Международный день индустрии скрапбукинга.

Кроме того, 4 марта в Польше и Литве отмечают День Святого Казимира, в Пенсильвании День Хартии.

В Беларуси сегодня День милиции.

В Китае 4 марта проходит Фестиваль древонасаждения.

Неофициально в этот день можно отметить День страстей, День обучения танцам пингвинов, День писем от неизвестного адресата, День кофейных грез, День поиска пропавшего эха.

По религиозному календарю, 4 марта День памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии.

В народе в этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если "на Федота снежный занос – к поздней траве". Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.

Именины празднуют:

Макар

Богдан

Максим

Никита

Архип

Филимон

Дорофей

Филофея

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 4 марта на западе Украины небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-8 градуса, днем +9…+19 градусов.

Прогноз погоды на 3 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 3 марта. Карта: Укргидрометцентр

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизился 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. Курс евро на 4 марта установлен на уровне 27,6856 UAH/EUR.

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 4 марта для всех знаков зодиака.

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