Под Киевом мужчина подстрелил полицейского и избил еще двоих

В городе Узин Киевской области произошел вопиющий случай – неадекватный мужчина напал на прибывших на вызов полицейских. Одного из них он ранил, а второго – избил.

Как сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области, полицейские приехали на сообщение о домашнем насилии. Когда они приехали, дебошир начал материться в их адрес, а потом и вовсе начал стрелять.

Стрельба под Киевом.

Пуля попала участковому офицеру полиции в ногу. Тогда на место прибыли еще двое копов. Им все же удалось задержать мужчину, но во время этого он успел избить одного из полицейских.

43-летнему злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Его будут судить сразу по двум статьям: "хулиганство" и "умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Напомним, в Белой Церкви пьяный мужчина устроил стрельбу в прохожих.

В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его. Ранее в Киеве застрелили пластического хирурга.