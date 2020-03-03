Группа LITTLE BIG представит Россию на Евровидении-2020

Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах, куда от Украины отправится группа Go-A, представит группа рэйв-группа LITTLE BIG, получившая огромную популярность в интернете. Об этом в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил коллектив.

"Официально: LITTLE BIG представит Россию на конкурсе Евровидение 2020!" - говорится в сообщении группы.

Группа LITTLE BIG была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Ее руководителем и вокалистом является известный блогер Илья Прусикин. Изначально группа заявила о себе на видеохостинге Youtube, где публиковала свои клипы и другие музыкальные видео. На данный момент каждый клип LITTLE BIG собирает десятки миллионов просмотров.

Кроме того, LITTLE BIG обрела большую популярность за пределами России и дает большое количество концертов в Европе. В 2018 году LITTLE BIG выступали в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend.

Самые популярные композиции LITTLE BIG:

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020.

Тем временем с победителями нацотбора подписали контракт: на Евровидении впервые прозвучит украинская песня.