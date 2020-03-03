Группа LITTLE BIG представит Россию на Евровидении-2020

Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах, куда от Украины отправится группа Go-A, представит группа рэйв-группа LITTLE BIG, получившая огромную популярность в интернете. Об этом в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил коллектив. "Официально: LITTLE BIG представит Россию на конкурсе Евровидение 2020!" - говорится в сообщении группы. Группа LITTLE BIG была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Ее руководителем и вокалистом является известный блогер Илья Прусикин. Изначально группа заявила о себе на видеохостинге Youtube, где публиковала свои клипы и другие музыкальные видео. На данный момент каждый клип LITTLE BIG собирает десятки миллионов просмотров. Кроме того, LITTLE BIG обрела большую популярность за пределами России и дает большое количество концертов в Европе. В 2018 году LITTLE BIG выступали в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend. Самые популярные композиции LITTLE BIG: Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020. Тем временем с победителями нацотбора подписали контракт: на Евровидении впервые прозвучит украинская песня.