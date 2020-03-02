У Луганській області приготували 30 місць для хворих коронавірусною інфекцією

Луганська область підготувала 20 боксів на 30 місць в базовій для прийому можливих хворих коронавірусною інфекцією Covid-19 Рубіжанської центральної міської лікарні.

Про це йдеться в повідомленні облдержадміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, Рубіжанська міська лікарня визначена як базова для госпіталізації хворих коронавірусом.

У повідомленні йдеться, що у разі потреби кількість місць може бути збільшена.

В лікарні провели тренінг з виявлення підозри на коронавірус для сімейних лікарів, завідувачів поліклінічних відділень та їх заступників, середнього і молодшого медичного персоналу.

Рубіжне - місто обласного підпорядкування, розташоване поруч з найбільшими містами підконтрольній території Луганської області - Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 березня, кількість заражень китайським коронавірусом по всьому світу збільшилася до 86 905 чоловік. На другому місці після Китаю за захворюваності коронавірусом виявилася Південна Корея з 3 526 інфікованими і 17 загиблими.

Раніше в США зафіксували першу смерть від коронавіруса.