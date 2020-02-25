Сокращение часов вещания приведет к уничтожению регионального ТВ, - участники акции протеста

В семи регионах страны - Запорожье, Житомире, Ровно, Закарпатье, Николаеве, Херсоне и Луцке проходит Всеукраинская акция в поддержку регионального общественного ТВ и радио "Информационный час". 26 февраля к акции присоединится и Кропивницкий. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Недавно столичное руководство НОТУ обнародовало информацию о намерениях сократить продолжительность вещания в регионах с общих 6:00 для радио и телевидения до 1 часа в сутки для ТВ и 1 ч 30 мин для радио. Такая ситуация сильно беспокоит работников и зрителей Общественного в регионах, ведь может привести к полному уничтожению местных телерадиокомпаний в Украине.

"Эти изменения вызывают сопротивление и непонимание. Мы стремимся говорить больше о событиях в регионах, так же наших зрителей прежде интересуют события в области, а не в Украине в целом.", - заявила журналист "UA Житомир" Наталья Дехтиевская. "Уничтожение ТВ и радио во время войны - это угроза национальной безопасности".

В Национальном союзе журналистов Украины солидарны с коллегами из Общественного вещателя со всей страны и убеждены, что региональное вещание надо развивать, а не ликвидировать.

"Местная аудитория имеет право біть хорошо информированной о событиях в своем регионе и в своей общине", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. "Сотни местных журналистов и технических сотрудников по всей стране - это большой клад Общественного, а не балласт, от которого сейчас хочет избавиться столичное руководство."