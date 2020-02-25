подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Сокращение часов вещания приведет к уничтожению регионального ТВ, - участники акции протеста
25 февраля 2020, вторник, 14:45 172
СМИ 2020-02-25T15:30:02+02:00
Українські Новини
Сокращение часов вещания приведет к уничтожению регионального ТВ, - участники акции протеста

Сокращение часов вещания приведет к уничтожению регионального ТВ, - участники акции протеста

Татьяна Зотова
Акция протеста, общественное телевидение, Телевидение, Радиовещание, НСЖУ, Сергей Томиленко, НОТУ
Акция протеста Фото: НСЖУ
Акция протеста Фото: НСЖУ

В семи регионах страны - Запорожье, Житомире, Ровно, Закарпатье, Николаеве, Херсоне и Луцке проходит Всеукраинская акция в поддержку регионального общественного ТВ и радио "Информационный час". 26 февраля к акции присоединится и Кропивницкий. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Недавно столичное руководство НОТУ обнародовало информацию о намерениях сократить продолжительность вещания в регионах с общих 6:00 для радио и телевидения до 1 часа в сутки для ТВ и 1 ч 30 мин для радио. Такая ситуация сильно беспокоит работников и зрителей Общественного в регионах, ведь может привести к полному уничтожению местных телерадиокомпаний в Украине.

"Эти изменения вызывают сопротивление и непонимание. Мы стремимся говорить больше о событиях в регионах, так же наших зрителей прежде интересуют события в области, а не в Украине в целом.", - заявила журналист "UA Житомир" Наталья Дехтиевская. "Уничтожение ТВ и радио во время войны - это угроза национальной безопасности".

В Национальном союзе журналистов Украины солидарны с коллегами из Общественного вещателя со всей страны и убеждены, что региональное вещание надо развивать, а не ликвидировать.

"Местная аудитория имеет право біть хорошо информированной о событиях в своем регионе и в своей общине", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. "Сотни местных журналистов и технических сотрудников по всей стране - это большой клад Общественного, а не балласт, от которого сейчас хочет избавиться столичное руководство."

Больше новостей о: Акция протеста общественное телевидение Телевидение Радиовещание НСЖУ Сергей Томиленко НОТУ

Одного из участников акций протеста в Новых Санжар...
НСЖУ обеспокоен угрозой массовых сокращений на "Об...
Ведущая российского телеканала "Вести. Камчатка" г...
Под Полтавой мужчину лишили лицензии на радиоэфир ...
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции
Новости
Украинцы давно нуждаются в доступной ипотеке, о которой заявил Гончарук, – Молчанов 16:17
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей 16:07
В Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус 16:04
Из-за вспышки коронавируса в Иране ОАЭ закрыли свои границы на неопределенное время 15:33
Эксперты рассказали, как улучшить службу крови в Украине 15:24
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
В Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok