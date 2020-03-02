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02 марта 2020, понедельник, 18:54 485
Внешняя политика 2020-03-02T18:55:22+02:00
Українські Новини
На границе с Россией украинцев заворачивают из-за отсутствия загранпаспортов

На границе с Россией украинцев заворачивают из-за отсутствия загранпаспортов

Валерия Драгомирова
Россия, Граница, Загранпаспорта, Пересечение границы
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

В то время как с 1 марта украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам, за сутки по загранпаспортам выехало почти 7 тысяч граждан, до 15 человек получили отказ в пересечении из-за отсутствия необходимого документа. Об этом УП рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.


"Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок", - сказал Демченко.

Демченко объясняет, что нововведение существенно ускоряет оформление граждан на государственной границе, поскольку данные и внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничникам приходилось фактически в ручном режиме забивать в базу: фамилия, имя, отчество, номер и серия документа, гражданство. В то же время загранпаспорта считываются ридерами сразу.

Плюс это составляющая безопасности, потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт гражданина Украины легче подделать, чем зарубежный.

Напомним, по словам Пристайко, загранпаспорта для въезда в Россию помогут ловить должников. 

Ранее в Кабмине внесли изменения в правила въезда подростков в ОРДЛО.

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