В Кишиневе тысячи протестующих вышли на центральную улицу и требуют отставки правительства

В Кишиневе 2 марта ветераны войны в Приднестровье, которые протестовали перед зданием правительства, заблокировали дорожное движение по улице Пушкина. Проспект Штефана чел Маре тоже перекрыт. Об этом сообщает NewsMaker.

Протестующие полностью перекрыли движение на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Водители пытаются уговорить их пропустить машины, но протестующие не согласны. "Идите к Кику (Ион Кику - премьер-министр Молдовы, - прим.)", - посоветовала участница акции. Машину скорой помощи демонстранты пропустили.

Демонстранты требовали встречи с Кику, но она пока не состоялась. Протестующие отказались обсуждать что-то без прессы, а премьер отказался говорить в присутствии журналистов. По мнению Кику, встреча лицом к лицу была бы более эффективной.

Протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства.

Ранее также сообщалось, что у экс-президентов Молдовы могут отобрать машины, кабинеты и помощников.

Тем временем Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову, а СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове.