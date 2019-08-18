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18 августа 2019, воскресенье, 21:25 23
Европа 2019-08-18T21:26:51+03:00
Українські Новини
У экс-президентов Молдовы могут отобрать машины, кабинеты и помощников

У экс-президентов Молдовы могут отобрать машины, кабинеты и помощников

Молдова. Фото: ru.sputnik.md
Молдова. Фото: ru.sputnik.md

Бывшие президенты Молдовы — Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти — могут лишиться части своих привилегий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, соответствующие изменения в законопроект представила госканцелярия Молдовы.

Как следует из пояснительной записки, в госканцелярии рассчитывают таким образом оптимизировать расходы. По расчетам ведомства, благодаря поправкам бюджет сэкономит полмиллиона леев в год (28 500 долларов).

Сейчас бывшие президенты пользуются государственными автомобилями. В распоряжении Тимофти Mercedes 220 2014 года выпуска, а Снегур и Лучинский ездят на авто марки Skoda Octavia 2003 года. Воронин отказался от государственного авто.

Госканцелярии предлагает, чтобы экс-президенты могли вызвать автомобиль в случае необходимости, а не иметь его в распоряжении постоянно.

Кроме того, в ведомстве считают, что нужно полностью отказаться от кабинета и помощника для бывших президентов.

Остальные привилегии — пенсия, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, дипломатический иммунитет и обеспечения безопасности - в экс-президентов останутся.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко находится под госохраной пожизненно.

Тем временем Зеленский сказал, что объединяет Украину и Молдову, а СНБО Украины провел срочное заседание из-за ситуации в Молдове.

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