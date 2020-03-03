Следующую индексацию пенсий проведут в сентябре. Кому повысят выплаты

Помимо того, что 1 марта началась индексация пенсий, Кабинет министров Украины запланировал следующую индексацию на сентябрь 2020 года. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, в этом году индексацию пенсий проведут осенью, после чего их размер возрастет. "Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - отметила министр. Она добавила, что индексации запланированы и на следующие годы. Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов: 2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц); далее - от 78 лет; еще через год - от 75 и так далее. А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что данное пособие в размере 670 гривен ежемесячно будут получать 100 тыс. пенсионеров. План индексации пенсий. Инфографика: Минсоцполитики Как сообщали Українські Новини, решения об индексации пенсий еще нет. Тем временем Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль.