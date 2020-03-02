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02 березня 2020, понеділок, 16:31 8
Економіка 2020-03-02T16:45:01+02:00
Українські Новини
Україна не поб'є рекорд врожаю зерна в найближчі роки, - експерти

Україна не поб'є рекорд врожаю зерна в найближчі роки, - експерти

Елена Литвин
врожай, зернові культури, агропродукція, прогноз врожаю
Прибирання зерна Фото: Укрлендфармінг
Прибирання зерна Фото: Укрлендфармінг

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових та олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.

Про це йдеться в повідомленні УЗА, передають Українські Новини.

"Українська зернова асоціація прогнозує в 2020/2021 маркетинговому році врожай зернових і олійних культур на рівні 92,6 млн тонн (оцінка валового збору врожаю в 2019/2020 МГ - 98,3 млн тонн)", - сказано в ньому.

При цьому прогнозується, що експорт даних культур знизиться на 7,2%, або на 4,3 млн тонн, до 55,6 млн тонн порівняно з прогнозом УЗА на поточний маркетинговий рік - 59,9 млн тонн.

Згідно з повідомленням, зниження прогнозу валового збору врожаю зернових та олійних культур на 2020 рік пояснюється зменшенням посівів зернових і олійних культур майже на 0,5 млн га до 25 млн га порівняно з минулим роком і теплою погодою поточної зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками і гризунами.

При цьому аналітики асоціації очікують скорочення врожаю пшениці в 2020/2021 маркетинговому році до 25,8 млн тонн (у 2019/2020 м. р. - 28,2 млн тонн), зниження врожаю ячменю з 9 млн тонн до 7,96 млн тонн, кукурудзи - з 35,2 млн тонн до 34,3 млн тонн, соняшнику - з 16,3 млн тонн до 14,3 млн тонн і незначне зменшення врожаю ріпаку з 3,31 млн тонн до 3,15 млн тонн.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює збільшення збору врожаю зернових на близько 7% до близько 75 млн тонн в 2019 році.

В той же час в 2019 році експорт української агропродукції виріс на 19% до 22,2 млрд доларів.

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