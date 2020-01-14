Полиция Киева определила самый криминальный район столицы

В 2019 году Соломенский район столицы полиция назвала самым криминальным. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, которая обнародовала статистику вызовов экипажей полиции за 2019 год на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что всего за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

Соломенский район —59319;

Дарницкий район — 59133;

Днепровский район — 58082;

Деснянский район — 57918;

Святошинский район — 56884;

Голосеевский район — 52082;

Оболонский район — 51061;

Шевченковский район — 50568;

Подольский район — 44996;

Печерский район — 44728;

Автодорога М-01 —5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине украли более 4 тыс. автомобилей - больше всего рискуют киевляне.

Ранее полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники.