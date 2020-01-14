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14 января 2020, вторник, 08:50 2940
Силовые структуры 2020-01-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы

Полиция Киева определила самый криминальный район столицы

Анна Рудык
Криминал, Полиция Киева, Полиция, Районы
Полиция. Фото: Pixabay
Полиция. Фото: Pixabay

В 2019 году Соломенский район столицы полиция назвала самым криминальным. Об этом говорится в сообщении полиции Киева, которая обнародовала статистику вызовов экипажей полиции за 2019 год на своей странице в Facebook. 

Так, сообщается, что всего за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

  • Соломенский район —59319;
  • Дарницкий район — 59133;
  • Днепровский район — 58082;
  • Деснянский район — 57918;
  • Святошинский район — 56884;
  • Голосеевский район — 52082;
  • Оболонский район — 51061;
  • Шевченковский район — 50568;
  • Подольский район — 44996;
  • Печерский район — 44728;

Автодорога М-01 —5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине украли более 4 тыс. автомобилей - больше всего рискуют киевляне.

Ранее полиция усилила меры безопасности в Киеве на рождественские праздники.

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