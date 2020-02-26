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26 февраля 2020, среда, 23:05 52
Силовые структуры 2020-02-26T23:05:33+02:00
Українські Новини
В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении

В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении

Анна Рудык
СБУ, Сепаратизм, Новороссия, антиукраинские высказывания
СБУ
СБУ

Служба безопасности Украины сообщила 2 женщинам о подозрении в пропаганде сепаратизма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования сети Интернет для пропаганды сепаратизма. Так, недавно двух активных сторонниц "русского мира" Служба обнаружила в Донецкой и Сумской областях", - сказано в нем.

По данным следствия, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент.

В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Подозреваемая популяризировала террористические организации так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины.

Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области.

В частности, в соцсетях женщина агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

По месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

На данный момент жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса.

Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме.

Ранее в Северодонецке мужчина получил пять лет условно за антиукраинские призывы и поддержку "ЛДНР" в соцсети.

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