В Сумской и Донецкой областях двум пропагандисткам "русского мира" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила 2 женщинам о подозрении в пропаганде сепаратизма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. "Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования сети Интернет для пропаганды сепаратизма. Так, недавно двух активных сторонниц "русского мира" Служба обнаружила в Донецкой и Сумской областях", - сказано в нем. По данным следствия, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины. Подозреваемая популяризировала террористические организации так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов незаконных вооруженных формирований. Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В частности, в соцсетях женщина агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики". По месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. На данный момент жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области главу Светлодарского горсовета подозревают в сепаратизме. Ранее в Северодонецке мужчина получил пять лет условно за антиукраинские призывы и поддержку "ЛДНР" в соцсети.