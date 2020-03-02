Гончарук рассказал пранкеру Джокеру, останется ли работать в Кабмине

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с премьером Алексеем Гончаруком, слухи об оставке которого распространили СМИ. В ней он пообщался с главой Кабмина под видом депутата от "Слуги народа" Гео Леросом. Об этом сообщает "Страна".

В этой переписке Гончарук выразил сомнение, что будет дальше работать в правительстве.

"Леша, ты остаешься? Даю слово, никому!", - спросил его "Лерос".

"Очень навряд ли, но все может быть)", - со смайликом ответил ему Гончарук.

Отставка Гончарука. Скрин переписки с пранкером Джокером

Гончарук также высказался по поводу обысков на 1+1 после скандала с прослушкой совещания у премьера.

"Это вообще лайт вариант, по сравнению с тем, что могло быть за ту хрень, что они сделали", - прокомментировал глава правительства.

Ситуация на 1+1. Скриншот переписки с пранкером Джокером

Ситуация на 1+1 с Дубинским. Скриншот переписки с пранкером Джокером

Обыски на 1+1. Скриншот переписки с пранкером Джокером

Также Гончарук в переписке признал наличие разных групп в "Слуге народа".

Ситуация в "Слуге народа". Скриншот переписки с пранкером Джокером

Группы в "Слуге народа". Скриншот переписки с пранкером Джокером

Написал Гончарук и о том, что считает министра культуры Владимира Бородянского, который отстаивает скандальный закон о медиа (закон о дезинформации), эффективным менеджером и хочет его сохранить.

Информация о Бородянском. Скриншот переписки с пранкером Джокером

Как сообщали Українські Новини, на брифинге 1 марта Гончарук заявил, что он не собирается уходить в отставку и не подавал заявление.

Теи временем Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседания для рассмотрения вопроса по Кабмину и заслушивания отчета правоохранителей.