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02 марта 2020, понедельник, 15:05 251
Транспорт 2020-03-02T15:05:16+02:00
Українські Новини
Тарифы для пассажиров на ж/д перевозки не повышены

Тарифы для пассажиров на ж/д перевозки не повышены

Елена Литвин
Пассажирский поезд, Укрзализныця, цены на билеты, Билеты на поезда, Пассажирские перевозки
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Министерство инфраструктуры заявило, что на данный момент индексация тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом с 1 марта не согласована.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+, но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован", - сказано в нем.

Отмечается, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию.

Кроме того, низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку железнодорожным транспортом граждан льготных категорий.

Согласно сообщению, в 2019 году "Укрзализныця" перевезла льготников почти на 1,07 млрд гривен, в то время как компенсировано было 136 млн гривен или 12,8%.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 акционерное общество "Укрзализныця" инициировало индексацию тарифов на пассажирские перевозки по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020.

Тем временем поезд "Киев-Москва" оказался самым прибыльным в 2019 году.

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