Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

В связи с тем, что коронавирус прогрессирует и количество зараженных достигло 89 тыс. человек, летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии.