Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

В связи с тем, что коронавирус прогрессирует и количество зараженных достигло 89 тыс. человек, летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Отмечается, что рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса. Заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии. Как сообщали Українські Новини, в середине февраля организаторы в Японии сообщили, что они продолжат готовиться к летним Олимпийским играм в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии до сих пор неопределенны. Напомним, украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг и теперь ее могут не пустить на Олимпиаду.