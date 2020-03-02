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02 марта 2020, понедельник, 10:30 42
Азия 2020-03-02T10:30:11+02:00
Українські Новини
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Таня Войтюк
Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Японии
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net

В связи с тем, что коронавирус прогрессирует и количество зараженных достигло 89 тыс. человек, летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии.

Как сообщали Українські Новини, в середине февраля организаторы в Японии сообщили, что они продолжат готовиться к летним Олимпийским играм в Токио, хотя перспективы сдерживания эпидемии до сих пор неопределенны.

Напомним, украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг и теперь ее могут не пустить на Олимпиаду.

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