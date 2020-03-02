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02 марта 2020, понедельник, 08:56 43 Карта
Общество 2020-03-02T09:10:37+02:00
Українські Новини
В Украину идет штормовой ветер: синоптики объявили І уровень опасности

В Украину идет штормовой ветер: синоптики объявили І уровень опасности

Надежда Комендантова
Ветер, Штормовое предупреждение, Укргидрометцентр, ГосЧС, предупреждение
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

В Украине в связи с порывами ветра 15-20 м/с и 25-30 м/с в Карпатах синоптики объявили І уровень опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Штормовое предупреждение в Украине. Карта: УкргидрометцетрШтормовое предупреждение в Украине. Карта: Укргидрометцетр

Во время сильного ветра синоптики советуют не ходить под деревьями и билбордами. Во время желтого уровня опасности необходимо проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним, ранее Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на первый месяц весны

Также сообщалось, как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых.

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