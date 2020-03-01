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01 марта 2020, воскресенье, 17:15 447
Общество 2020-03-01T17:15:36+02:00
Українські Новини
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт"

Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт"

Ольга Фандорина
Сирия, Турция, Добровольцы, Дмитрий Ярош

Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины. Об этом он написал в Facebook.

В частности, он заявил о том, что сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт, а также прекратил бы, любые отношения с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону, реформировал и провел кадровые изменения в ВСУ и СБУ.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрия Яроша не включают в социологические опросы из-за крайне низкого рейтинга.

Также ранее сообщалось, что Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них.

Также Ярош сказал "заткнуть рот" всем, кому не нравится обстрел "112 канала".

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