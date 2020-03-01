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01 марта 2020, воскресенье, 15:23 24
Общество 2020-03-01T15:23:10+02:00
Українські Новини
В Киеве разбушевался штормовой ветер: что делать жителям столицы

В Киеве разбушевался штормовой ветер: что делать жителям столицы

Ольга Фандорина
Киев, КГГА, Штормовое предупреждение, Штормовой ветер
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo

Киевская городская государственная администрация предупреждает о порывах ветра 15-20 м/с 1-2 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистрации, передают Українські Новини.

"В ближайшие три часа и до конца 1 марта и в течение 2 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.

В свою очередь управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра: все окна должны быть плотно закрыты, с балконов необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев; в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении; избегать пребывания рядом с большими деревьями, в особенности тополей.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня порывы ветра до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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