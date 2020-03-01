В аэропорту Николаева будут мерить температуру пассажиров из Египта

Международный аэропорт "Николаев" усилил меры безопасности из-за коронавируса COVID-19, которым по всему миру заразились уже почти 87 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Сообщается, что "Николаевский областной лабораторный центр" вводит температурный скрининг лиц, прибывающих из Египта.

Меры безопасности применяются в соответствии с поручением Президента и Министерства здравоохранения с целью недопущения заноса и распространения на территории Украины заболеваний, вызванных коронавирусом.

Сейчас в аэропорту функционирует 1 рейс "Николаев – Шарм-эль-Шейх".

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.

Тем временем, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.