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01 марта 2020, воскресенье, 12:25 37
Общество 2020-03-01T12:30:02+02:00
Українські Новини
В аэропорту Николаева будут мерить температуру пассажиров из Египта

В аэропорту Николаева будут мерить температуру пассажиров из Египта

Анна Рудык
Коронавирус, Аэропорт Николаев, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Градусник. Фото: freepik
Градусник. Фото: freepik

Международный аэропорт "Николаев" усилил меры безопасности из-за коронавируса COVID-19, которым по всему миру заразились уже почти 87 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Сообщается, что "Николаевский областной лабораторный центр" вводит температурный скрининг лиц, прибывающих из Египта.

Меры безопасности применяются в соответствии с поручением Президента и Министерства здравоохранения с целью недопущения заноса и распространения на территории Украины заболеваний, вызванных коронавирусом.

Сейчас в аэропорту функционирует 1 рейс "Николаев – Шарм-эль-Шейх".

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.

Тем временем, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.

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