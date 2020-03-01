Аеропорт Миколаєва посилив заходи безпеки через коронавірус

Міжнародний аеропорт "Миколаїв" посилив заходи безпеки через коронавірус COVID-19, на який по всьому світу заразилися вже майже 87 тис. осіб.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Повідомляється, що "Миколаївський обласний лабораторний центр" вводить температурний скринінг осіб, які прибувають з Єгипту.

Заходи безпеки застосовуються у відповідності з дорученням Президента і Міністерства охорони здоров'я з метою недопущення занесення і розповсюдження на території України захворювань, викликаних коронавірусом.

Зараз в аеропорту функціонує 1 рейс "Миколаїв – Шарм-ель-Шейх".

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення підвищити оцінку ризику поширення та ризику впливу коронавірусу COVID19 до дуже високого.

Тим часом, станом на 1 березня, кількість заражень на китайський коронавірус по всьому світу збільшилася до 86 905 осіб. На другому місці після Китаю за захворюваності на коронавірус виявилася Південна Корея з 3 526 інфікованими і 17 загиблими.