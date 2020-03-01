Возле КПВВ на Донбассе образовались очереди из автомобилей

Сегодня утром, 1 марта, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе образовалась большая очередь из автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы. Так, сообщается, что всего в очереди застряли 145 автомобилей. "Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"-15\/25; "Марьинка" - - 0\/40; "Новотроицкое" - 25\/20; "Гнутово" - 10\/10", - сообщили пограничники. Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30. Пассажиро-транспортный поток по сравнению с предыдущими сутками уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств. Как сообщали Українські Новини, вчера на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ "Марьинка", ранены трое военных. Тем временем КПВВ на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график работы.