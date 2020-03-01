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01 марта 2020, воскресенье, 13:15 28
Силовые структуры 2020-03-01T13:15:05+02:00
Українські Новини
Возле КПВВ на Донбассе образовались очереди из автомобилей

Возле КПВВ на Донбассе образовались очереди из автомобилей

Анна Рудык
Госпогранслужба, Очереди на блокпостах, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Сегодня утром, 1 марта, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе образовалась большая очередь из автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, сообщается, что всего в очереди застряли 145 автомобилей.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское"-15/25; "Марьинка" - - 0/40; "Новотроицкое" - 25/20; "Гнутово" - 10/10", - сообщили пограничники.         

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Пассажиро-транспортный поток по сравнению с предыдущими сутками уменьшился. В общем через КПВВ последовало 31,7 тысячи человек и 3,7 тысячи транспортных средств.

Как сообщали Українські Новини, вчера на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ "Марьинка", ранены трое военных.

Тем временем КПВВ на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график работы.

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