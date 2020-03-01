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01 березня 2020, неділя, 11:09 11
Америка 2020-03-01T12:45:02+02:00
Українські Новини
В одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через коронавірус

В одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в США
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В США, місті Сіетл (штат Вашингтон), де зафіксували першу в країні смерть від коронавірусу, оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє The New York Times.

Так, повідомляється, що в штаті оголошено надзвичайний стан, щоб перешкодити поширенню вірусу.

Як заявив губернатор штату Джей Інсли, поки чиновники розглядають можливість скасування спортивних змагань та закриття шкіл.

У місті Кіркленд, штат Вашингтон, позитивний результат тесту на коронавірус отримав медичний працівник з будинку пристарілих і літня мешканка цього закладу. Зазначається, що серед 288 жителів будинку більш ніж у 50 виявили симптоми респіраторних захворювань, деяких госпіталізували з пневмонією.

Як пише видання, літні люди частіше стикаються з серйозними захворюваннями після інфікування коронавірусом. Вони також частіше вмирають.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення підвищити оцінку ризику поширення та ризику впливу коронавірусу COVID19 до дуже високого.

Тим часом, станом на 1 березня, кількість заражень на китайський коронавірус по всьому світу збільшилася до 86 905 чоловік.

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