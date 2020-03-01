ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу

В той час, як захворюваність коронавірусом стрімко зростає по всьому світу, Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення підвищити оцінку ризику поширення та ризику впливу коронавіруса COVID19 до дуже високого. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус у своєму акаунті в Twitter.

Так, повідомляється, що рішення було прийнято, грунтуючись на останніх дослідженнях.

"На своєму сьогоднішньому брифінгу я повідомив засобам масової інформації, що, грунтуючись на останніх дослідженнях коронавірусу, ми тепер підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID19 до дуже високого на глобальному рівні", - написав він.

У ВООЗ повідомляють, що за останні 24 години Китай повідомив про 329 випадків COVID19, це найнижчий показник за місяць.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 березня, кількість заражень на китайський коронавірус по всьому світу збільшилася до 86 905 чоловік. На другому місці після Китаю за захворюваністю на коронавірус виявилася Південна Корея з 3 526 інфікованими і 17 загиблими.

Раніше в США зафіксували першу смерть від коронавірусу.