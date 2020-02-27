Романтичный, яркий и необычный. Идеи весеннего маникюра, которые освежат любой образ

До весны осталось уже меньше недели, а это значит, что самое время подумать об обновлении образа и внести в него свежие детали, одной из которых является маникюр. Он может подчеркнуть как нежный и легкий, так и более яркий, праздничный образ. Українські Новини собрали лучшие идеи весеннего маникюра-2020 на любой вкус и длину ногтей.

Маникюр с растительным орнаментом

Маникюр светлых оттенков с растительным орнаментом смотрится нежно и романтично, что поднимает весеннее настроение его обладательнице. Главное правильно подобрать оттенки и не переборщить с акцентами, чтобы маникюр не выглядел наляписто.

Весенний маникюр с узором. Фото: Инстаграм/safinailstudio

Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм/nezhurina_nails

Классический французский маникюр всегда выглядит выигрышно, а весеннего настроения в него можно добавить, выделив один из ногтей цветочным орнаментом. И получится три в одном - нежность, классика и весеннее настроение.

Французский маникюр с цветочным орнаментом. Фото: Инстаграм/nails__masters

Синий матовый маникюр. Фото: Инстаграм/brilliartnail

Маникюр с растительной росписью. Фото: Инстаграм/koptelina_nails

Белый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/salon_dariya_vn

Маникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм/korelviktoria

Необычные идеи для весеннего маникюра

Весенний маникюр на короткие ногти. Фото: Инстаграм/samoshkinayana_nails

Нюдовый маникюр с наклейками. Фото: Инстаграм/studionotime

Градиент на ногтях. Фото: Инстаграм/idea_manicure

Маникюр без орнамента

Даже однотонный маникюр при правильном подборе оттенка всегда будет смотреться интересно и подчеркнет любой образ. Весной же, как и летом, можно смело экспериментировать с яркими цветами.

Однотонный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/chechevitsa_nаils

Голубой маникюр. Фото: Инстаграм/best_nails_ermakovа

Разноцветный маникюр. Фото: Инстаграм/rеsnichka__brn

Желтый маникюр. Фото: Инстаграм/tеtianalitvishko

Бежевые ногти. Фото: Инстаграм/nаstik_nails

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