Романтичный, яркий и необычный. Идеи весеннего маникюра, которые освежат любой образ

До весны осталось уже меньше недели, а это значит, что самое время подумать об обновлении образа и внести в него свежие детали, одной из которых является маникюр. Он может подчеркнуть как нежный и легкий, так и более яркий, праздничный образ. Українські Новини собрали лучшие идеи весеннего маникюра-2020 на любой вкус и длину ногтей. Маникюр с растительным орнаментом Маникюр светлых оттенков с растительным орнаментом смотрится нежно и романтично, что поднимает весеннее настроение его обладательнице. Главное правильно подобрать оттенки и не переборщить с акцентами, чтобы маникюр не выглядел наляписто. Весенний маникюр с узором. Фото: Инстаграм\/safinailstudio Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм\/nezhurina_nails Классический французский маникюр всегда выглядит выигрышно, а весеннего настроения в него можно добавить, выделив один из ногтей цветочным орнаментом. И получится три в одном - нежность, классика и весеннее настроение. Французский маникюр с цветочным орнаментом. Фото: Инстаграм\/nails__masters Синий матовый маникюр. Фото: Инстаграм\/brilliartnail Маникюр с растительной росписью. Фото: Инстаграм\/koptelina_nails Белый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм\/salon_dariya_vn Маникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм\/korelviktoria Необычные идеи для весеннего маникюра Весенний маникюр на короткие ногти. Фото: Инстаграм\/samoshkinayana_nails Нюдовый маникюр с наклейками. Фото: Инстаграм\/studionotime Градиент на ногтях. Фото: Инстаграм\/idea_manicure Маникюр без орнамента Даже однотонный маникюр при правильном подборе оттенка всегда будет смотреться интересно и подчеркнет любой образ. Весной же, как и летом, можно смело экспериментировать с яркими цветами. Однотонный весенний маникюр. Фото: Инстаграм\/chechevitsa_nаils Голубой маникюр. Фото: Инстаграм\/best_nails_ermakovа Разноцветный маникюр. Фото: Инстаграм\/rеsnichka__brn Желтый маникюр. Фото: Инстаграм\/tеtianalitvishko Бежевые ногти. Фото: Инстаграм\/nаstik_nails Также Українські Новини писали, как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых. Ранее американский сурок Фил предсказал раннюю весну.