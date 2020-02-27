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27 февраля 2020, четверг, 06:00 58
Жизнь 2020-02-27T06:00:02+02:00
Українські Новини
Романтичный, яркий и необычный. Идеи весеннего маникюра, которые освежат любой образ

Романтичный, яркий и необычный. Идеи весеннего маникюра, которые освежат любой образ

Анна Рудык
Маникюр, Идеи для маникюра, весенний маникюр, маникюр на 8 Марта, идеи маникюра
Весенний маникюр. Фото: Инстаграм/koptelina_nails
Весенний маникюр. Фото: Инстаграм/koptelina_nails

До весны осталось уже меньше недели, а это значит, что самое время подумать об обновлении образа и внести в него свежие детали, одной из которых является маникюр. Он может подчеркнуть как нежный и легкий, так и более яркий, праздничный образ. Українські Новини собрали лучшие идеи весеннего маникюра-2020 на любой вкус и длину ногтей.

Маникюр с растительным орнаментом

Маникюр светлых оттенков с растительным орнаментом смотрится нежно и романтично, что поднимает весеннее настроение его обладательнице. Главное правильно подобрать оттенки и не переборщить с акцентами, чтобы маникюр не выглядел наляписто.

Весенний маникюр с узором. Фото: Инстаграм/safinailstudio Весенний маникюр с узором. Фото: Инстаграм/safinailstudio

Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм/nezhurina_nailsЦветочный маникюр. Фото: Инстаграм/nezhurina_nails

Классический французский маникюр всегда выглядит выигрышно, а весеннего настроения в него можно добавить, выделив один из ногтей цветочным орнаментом. И получится три в одном - нежность, классика и весеннее настроение.

Французский маникюр с цветочным орнаментом. Фото: Инстаграм/nails__masters Французский маникюр с цветочным орнаментом. Фото: Инстаграм/nails__masters

Синий матовый маникюр. Фото: Инстаграм/brilliartnailСиний матовый маникюр. Фото: Инстаграм/brilliartnail

Маникюр с растительной росписью. Фото: Инстаграм/koptelina_nailsМаникюр с растительной росписью. Фото: Инстаграм/koptelina_nails

Белый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/salon_dariya_vnБелый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/salon_dariya_vn

Маникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм/korelviktoriaМаникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм/korelviktoria

Необычные идеи для весеннего маникюра

Весенний маникюр на короткие ногти. Фото: Инстаграм/samoshkinayana_nailsВесенний маникюр на короткие ногти. Фото: Инстаграм/samoshkinayana_nails

Нюдовый маникюр с наклейками. Фото: Инстаграм/studionotimeНюдовый маникюр с наклейками. Фото: Инстаграм/studionotime

Градиент на ногтях. Фото: Инстаграм/idea_manicureГрадиент на ногтях. Фото: Инстаграм/idea_manicure

Маникюр без орнамента

Даже однотонный маникюр при правильном подборе оттенка всегда будет смотреться интересно и подчеркнет любой образ. Весной же, как и летом, можно смело экспериментировать с яркими цветами.

Однотонный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/chechevitsa_nаilsОднотонный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/chechevitsa_nаils

Голубой маникюр. Фото: Инстаграм/best_nails_ermakovаГолубой маникюр. Фото: Инстаграм/best_nails_ermakovа

Разноцветный маникюр. Фото: Инстаграм/rеsnichka__brnРазноцветный маникюр. Фото: Инстаграм/rеsnichka__brn

Желтый маникюр. Фото: Инстаграм/tеtianalitvishkoЖелтый маникюр. Фото: Инстаграм/tеtianalitvishko

Бежевые ногти. Фото: Инстаграм/nаstik_nailsБежевые ногти. Фото: Инстаграм/nаstik_nails

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