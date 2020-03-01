В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда

С сегодняшнего дня в Украине увеличится стоимость билетов на поезда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра транспортных стратегий.

Так, сообщается, что, начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - сообщают в пресс-службе.

Прогнозируется, что доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что повышение не коснется стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +".

Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов.

Тем временем на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами коронавируса.