подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 10:44 159
Общество 2020-03-01T10:44:37+02:00
Українські Новини
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда

В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда

Анна Рудык
Укрзализныця, Билеты на поезда, Покупка билетов, подорожание билетов
Поезд
Поезд

С сегодняшнего дня в Украине увеличится стоимость билетов на поезда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра транспортных стратегий.

Так, сообщается, что, начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - сообщают в пресс-службе.

Прогнозируется, что доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что повышение не коснется стоимости проезда в вагонах I класса поездов "Интерсити +".

Как сообщали Українські Новини, в 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов.

Тем временем на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами коронавируса.

Больше новостей о: Укрзализныця Билеты на поезда Покупка билетов подорожание билетов

С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных
Новости
Вопрос Кабмина и преодоления коррупции: чем займется Рада на внеочередном заседании 11:35
В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса 11:09
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
К третьей годовщине создания Нацдружин в Киеве организовали масштабный спортивный турнир-мистерию 09:54
ВОЗ повысила уровень опасности коронавируса до "очень высокого" 09:44
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта 17:51
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok