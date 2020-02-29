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29 лютого 2020, субота, 09:33 17
Кабмін 2020-02-29T13:15:02+02:00
Українські Новини
Бойко анонсував відставку Кабміну на цьому тижні

Бойко анонсував відставку Кабміну на цьому тижні

Ольга Фандорина
Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, Розпуск, Розпуск Кабміну

Голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що 4 березня Кабмін буде відправлений у відставку.

В ході спілкування з міністром економічного розвитку і торгівлі України Тимофієм Миловановим, Бойко заявив: "Три дні вам залишилося, поки вас не поразгоняли ще. Що ви зробите за ці три дні. У нас в середу буде позачергове засідання. Я сподіваюся, що їх відправлять у відставку. У всякому разі ми за це проголосуємо. З доброю душею".

 

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг "Слуги народу" не змінився, а у платформи Бойко і "Євросолідарності" виріс.

"Опозиційної платформи", а також "Батьківщини" покращилися, в порівнянні з попереднім опитуванням КМІС, проведеним наприкінці листопада 2019 року. Під час якого 39,2% опитаних повідомили, що проголосували б за "Слугу народу", 11,1% - за "Опозиційну платформу", 8,4% - за "Євросолідарність", 7,4% - за "Батьківщину", 3,8% - за "Голос" на виборах Ради.

Роботу президента Зеленського схвалює майже половина українців, а роботу Ради - всього 19%.

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