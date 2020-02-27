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27 февраля 2020, четверг, 19:37 39
Общество 2020-02-27T19:37:17+02:00
Українські Новини
Работу президента Зеленского одобряет почти половина украинцев, а работу Рады - всего 19%

Работу президента Зеленского одобряет почти половина украинцев, а работу Рады - всего 19%

Ольга Фандорина
Рейтинг, Соцопрос, КМИС, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В сравнении с президентскими выборами, на которых 72,2% респондентов были готовы проголосовать за Владимира Зеленского, на сегодняшний день 47% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), одобряют действия Президента Владимира Зеленского, 21% - Кабинета Министров, 19% - Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 13% опрошенных полностью одобряют действия Президента, 34% - скорее одобряют, 24% - скорее не одобряют, 16% - полностью не одобряют, 14% - отказались ответить.

КМИС отмечает, что поддержка Зеленского за декабрь 2019 года составляла 62%.

Кроме того, 3% опрошенных полностью поддерживают действия Кабмина, 18% - скорее поддерживают, 34% - скорее не поддерживают, 32% - полностью не поддерживают, 13% - отказались ответить.

При этом в декабре 2019 года поддержка Кабмина составляла 35%.

2% респондентов полностью поддерживает действия Рады, 17% - скорее поддерживают, 37% - скорее не поддерживают, 33% - полностью не поддерживают, 12% - затруднились ответить.

КМИС отмечает, что поддержка Рады декабрь 2019 года составляла 35%.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля, проголосовали бы за Зеленского, 15% - за Бойко, 13,5% - за Порошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее время.

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