Работу президента Зеленского одобряет почти половина украинцев, а работу Рады - всего 19%

В сравнении с президентскими выборами, на которых 72,2% респондентов были готовы проголосовать за Владимира Зеленского, на сегодняшний день 47% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), одобряют действия Президента Владимира Зеленского, 21% - Кабинета Министров, 19% - Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Согласно ему, 13% опрошенных полностью одобряют действия Президента, 34% - скорее одобряют, 24% - скорее не одобряют, 16% - полностью не одобряют, 14% - отказались ответить. КМИС отмечает, что поддержка Зеленского за декабрь 2019 года составляла 62%. Кроме того, 3% опрошенных полностью поддерживают действия Кабмина, 18% - скорее поддерживают, 34% - скорее не поддерживают, 32% - полностью не поддерживают, 13% - отказались ответить. При этом в декабре 2019 года поддержка Кабмина составляла 35%. 2% респондентов полностью поддерживает действия Рады, 17% - скорее поддерживают, 37% - скорее не поддерживают, 33% - полностью не поддерживают, 12% - затруднились ответить. КМИС отмечает, что поддержка Рады декабрь 2019 года составляла 35%. Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%. Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля, проголосовали бы за Зеленского, 15% - за Бойко, 13,5% - за Порошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее время.