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29 февраля 2020, суббота, 09:14 20
Общество 2020-02-29T09:14:01+02:00
Українські Новини
Консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника

Консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника

Ольга Фандорина
Консульство, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Консульство Украины в Милане. Фото: slovoidilo.ua
Консульство Украины в Милане. Фото: slovoidilo.ua

Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта возобновит общий прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства в соцсети Facebook.

В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты отдельно от общей записи.

"При посещении консульства просим всех соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27.02.2020, в Европе насчитывают 621 подтвержденных случаев заболевания.

Тем временем, в Украине нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а СНБО дал советы, как избежать коронавируса в числе которых была рекомендация избегать чихающих людей. 

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