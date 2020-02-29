Консульство Украины в Милане возобновляет работу с понедельника

Генеральное консульство Украины в Милане со 2 марта возобновит общий прием граждан по предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства в соцсети Facebook.

В Генконсульстве также сообщают, что граждане, которые были записаны на прием 25, 26 и 27 февраля, будут приняты отдельно от общей записи.

"При посещении консульства просим всех соблюдать рекомендации, выданные итальянскими санитарными службами, по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27.02.2020, в Европе насчитывают 621 подтвержденных случаев заболевания.

Тем временем, в Украине нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а СНБО дал советы, как избежать коронавируса в числе которых была рекомендация избегать чихающих людей.