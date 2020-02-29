От 15 тыс. до 46 тыс. гривен. Сколько заработали председатели фракций и групп Рады в январе

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в январе составила от 15 тыс. до 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.



Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в январе получил 37 473,89 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 35 764,48 гривны.



Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 22 365,72 гривны и 19 268,48 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 28 692,45 гривны.



Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за январь получили 42 040 гривен и 46 244 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 285,12 гривны.



Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 15 064,34 гривны и 45 193 гривен соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 25 585,9 гривны.



Среди всех депутатов самую большую зарплату за январь получил депутат от "Батьківщини" Иван Кириленко - 54 312,84 гривны.



Депутатам в январе не начислялись доплаты на выполнение депутатских полномочий.



Как сообщали Українські Новини, зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране.



Ранее Бородянский отчитался о своей зарплате. Однако сумма не совпадает с данными Кабмина.