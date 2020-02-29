подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
  • Новости
  • Экономика
  • От 15 тыс. до 46 тыс. гривен. Сколько заработали председатели фракций и групп Рады в январе
29 февраля 2020, суббота, 07:00 47
Экономика 2020-02-29T07:00:04+02:00
Українські Новини
От 15 тыс. до 46 тыс. гривен. Сколько заработали председатели фракций и групп Рады в январе

От 15 тыс. до 46 тыс. гривен. Сколько заработали председатели фракций и групп Рады в январе

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Зарплата, Рада 9 созыва, Председатели фракций
Рада 9 созыва.Фото: Страна.юа
Рада 9 созыва.Фото: Страна.юа

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в январе составила от 15 тыс. до 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Давид Арахамия на должности председателя фракции "Слуга народа" в январе получил 37 473,89 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко - 35 764,48 гривны.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 22 365,72 гривны и 19 268,48 гривны соответственно, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко - 28 692,45 гривны.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за январь получили 42 040 гривен и 46 244 гривны соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 285,12 гривны.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 15 064,34 гривны и 45 193 гривен соответственно, председатель группы "Доверие" Олег Кулинич - 25 585,9 гривны.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за январь получил депутат от "Батьківщини" Иван Кириленко - 54 312,84 гривны.

Депутатам в январе не начислялись доплаты на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплаты Кабмина привязали к средней зарплате по стране. 

Ранее Бородянский отчитался о своей зарплате. Однако сумма не совпадает с данными Кабмина.

Больше новостей о: Верховная Рада Зарплата Рада 9 созыва Председатели фракций

Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса, - Пристайко
Оставшихся в Ухани украинцев планируют эвакуировать с помощью других стран
Новости
Масленица. Фото: Pixabay
"Широкая" Масленица в Киеве. Куда отправиться есть блины 08:52
Во Франции из-за коронавируса людям рекомендуют не пожимать руки 08:49
В январе Разумков заработал меньше, чем Стефанчук 08:25 Документ
С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы 08:22
От 15 тыс. до 46 тыс. гривен. Сколько заработали председатели фракций и групп Рады в январе 07:00
больше новостей
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг 09:50
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok