Готов ли я к отставке? Готов с самого начала, – Пристайко о своей возможной отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Об этом он сказал в интервью каналу "Украина 24", передают Українськi Новини."Прямолинейно если спросить действительно готов ли я к отставке? Готов с самого начала, еще приходя на эту должность", - сказал министр.Он также отметил, что с момента предложения от Президента Владимира Зеленского занять должность министра иностранных дел, имея 25-летний опыт государственной службы, он понимал, как быстро могут меняться министры.Кроме этого, Пристайко не удовлетворен ни своей, ни работой своих коллег."Я не удовлетворен ни своей работой, ни работой моих коллег. Я понимаю, что делается "нормально", но пока, условно говоря, не закончится война, я не могу позволить ни себе, ни своим коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально", - сказал он.Он также считает очевидным, что на его место подбирается новый человек, так как по его мнению всегда должен быть готов другой кандидат на каждую должность в правительстве.Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля Пристайко сообщил, что считает безосновательными слухи о его отставке.Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,07 млн гривен доходов за 2019 год.