Готов ли я к отставке? Готов с самого начала, – Пристайко о своей возможной отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готов к отставке. Об этом он сказал в интервью каналу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Прямолинейно если спросить действительно готов ли я к отставке? Готов с самого начала, еще приходя на эту должность", - сказал министр.



Он также отметил, что с момента предложения от Президента Владимира Зеленского занять должность министра иностранных дел, имея 25-летний опыт государственной службы, он понимал, как быстро могут меняться министры.



Кроме этого, Пристайко не удовлетворен ни своей, ни работой своих коллег.



"Я не удовлетворен ни своей работой, ни работой моих коллег. Я понимаю, что делается "нормально", но пока, условно говоря, не закончится война, я не могу позволить ни себе, ни своим коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально", - сказал он.



Он также считает очевидным, что на его место подбирается новый человек, так как по его мнению всегда должен быть готов другой кандидат на каждую должность в правительстве.



Как сообщали Українськi Новини, в начале февраля Пристайко сообщил, что считает безосновательными слухи о его отставке.



Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,07 млн гривен доходов за 2019 год.