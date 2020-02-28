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  • Овнам не следует поднимать тяжести, а Стрельцам нужно избегать стрессов — гороскоп здоровья на субботу
28 февраля 2020, пятница, 21:00 60
Lifestyle 2020-02-28T21:00:01+02:00
Українські Новини
Овнам не следует поднимать тяжести, а Стрельцам нужно избегать стрессов — гороскоп здоровья на субботу

Овнам не следует поднимать тяжести, а Стрельцам нужно избегать стрессов — гороскоп здоровья на субботу

Елена Новикова
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Йога. Фото: pixabay
Йога. Фото: pixabay

Несмотря на то, что температура в марте будет теплее, чем обычно, необходимо следить за своим здоровьем. По словам астрологов, в этот период многие знаки зодиака почувствуют нехватку витаминов. Подробнее о том, на что следует обратить внимание в субботу, 29 февраля, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам не следует поднимать тяжелые вещи, ведь есть риск сорвать спину. Также звезды не советуют заниматься йогой и тяжелой атлетикой. 

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов в субботу есть риск получить серьезную травму. Звезды советуют в этот день быть предельно аккуратными, чтобы избежать этого. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов будет благоприятный день для очищения организма. Звезды советуют исключить в этот день все вредные продукты из рациона и пить больше жидкости.

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу Раки столкнутся с тем, что их тело будет отекать. Для того, чтобы избавиться от этого, звезды советуют не употреблять в этот день много соли и ничего не пить перед сном. 

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день Львам зведы советуют хорошенько отдохнуть. Постоянное перенапряжение и стрессы очень сильно могут повлиять ни здоровье Львов в будущем. 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам прислушаться к своему организму в этот день. Если что-то беспокоит, то следует сразу обратиться к врачу. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В субботу Весы будут хорошо себя чувствовать, если хорошо выспаться. Также звезды советуют обязательно проветривать комнату перед сном. Это поможет чувствовать себя бодрее поутру. 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам беречь свои нервы и не принимать мелкие проблемы или замечания близко к сердцу. Также в субботу следует быть внимательнее при приеме таблеток, чтобы не навредить себе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В субботу Стрельцам следует избегать любых конфликтов и стрессов. В этот день есть риск получить нервное истощение. Лучше всего посвятить день отдыху.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды не советуют Козерогам заниматься самолечением в этот день. Есть риск навредить себе этим. Если что-то беспокоит, то лучше обратиться к врачу. 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если у Водолеев запланированы занятия спортом в этот день, то следует быть аккуратнее с коленями. Возможно, потребуется дополнительная фиксация суставов. 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В субботу звезды советуют Рыбам избегать контакта с бездомными животными. Есть риск возникновения проблем. 

Ранее Українські Новини сообщали о том, как магнитные бури влияют на организм метеочувствительных людей. Также о том, какие полезные свойства у горчицы.

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