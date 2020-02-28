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28 февраля 2020, пятница, 19:23 36
Президент 2020-02-28T19:24:51+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил председателей райадминистраций в шести областях

Зеленский назначил председателей райадминистраций в шести областях

Валерия Драгомирова
Назначение, Владимир Зеленский, председатели райадминистраций, Председатели
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил 14 председателей районных государственных администраций в Хмельницкой, Харьковской, Полтавской, Львовской, Запорожской и Винницкой областях.

Об этом говорится распоряжениях президента №151-170 от 28 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно им, Зеленский назначил Александра Соловья вместо Юрия Танасийчука председателем Новоушицкой райадминистрации Хмельницкой области.

Также он назначил 6 председателей райадминистраций Харьковской области и уволил 3: Андрея Зассеева вместо Ашота Керопова - Лозовской райадминистрации, Александра Кайдаша вместо Евгения Третьякова – Красноградской райадминистрации, Джамала Стаценка вместо Романа Гончарова – Кегичевской райадминистрации; Максима Карплюка - Сахновщинской райадминистрации, Тамаза Гамбаршвили – Золочевской райадминистрации, Елену Петренко – Зачепиловской райадминистрации.

Согласно распоряжениям, Зеленский назначил 4 председателей райадминистраций Винницкой области, а также уволил 2: Александра Дмитрука вместо Владмира Гаврилюка – Калиновской райадминистрации, Владимира Скалия вместо Валентина Панчука - Крыжопольской райадминистрации, Валентина Русанченка – Бершадской райадминистрации, Тараса Олексюка – Липовецкой райадминистрации.

Согласно распоряжениям, президент назначил Викторию Емец председателем Миргородской райадминистрации Полтавской области, а Емельяна Стасули – Дрогобычской райадминистрации Львовской области, Анатолия Хворостянова – Ореховской райадминистрации Запорожской области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил экс-главу Гослекарств заместителем секретаря СНБО. 

Ранее Зеленский назначил свою супругу в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко.

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