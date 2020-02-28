Зеленский назначил председателей райадминистраций в шести областях

Президент Владимир Зеленский назначил 14 председателей районных государственных администраций в Хмельницкой, Харьковской, Полтавской, Львовской, Запорожской и Винницкой областях.

Об этом говорится распоряжениях президента №151-170 от 28 февраля, передают Українськi Новини.



Согласно им, Зеленский назначил Александра Соловья вместо Юрия Танасийчука председателем Новоушицкой райадминистрации Хмельницкой области.



Также он назначил 6 председателей райадминистраций Харьковской области и уволил 3: Андрея Зассеева вместо Ашота Керопова - Лозовской райадминистрации, Александра Кайдаша вместо Евгения Третьякова – Красноградской райадминистрации, Джамала Стаценка вместо Романа Гончарова – Кегичевской райадминистрации; Максима Карплюка - Сахновщинской райадминистрации, Тамаза Гамбаршвили – Золочевской райадминистрации, Елену Петренко – Зачепиловской райадминистрации.



Согласно распоряжениям, Зеленский назначил 4 председателей райадминистраций Винницкой области, а также уволил 2: Александра Дмитрука вместо Владмира Гаврилюка – Калиновской райадминистрации, Владимира Скалия вместо Валентина Панчука - Крыжопольской райадминистрации, Валентина Русанченка – Бершадской райадминистрации, Тараса Олексюка – Липовецкой райадминистрации.



Согласно распоряжениям, президент назначил Викторию Емец председателем Миргородской райадминистрации Полтавской области, а Емельяна Стасули – Дрогобычской райадминистрации Львовской области, Анатолия Хворостянова – Ореховской райадминистрации Запорожской области.



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