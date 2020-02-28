Экс-прокурора и его семью подозревают в похищении человека

Бывшего прокурора Житомирской облати подозревают в похищении человека, совершенном в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Отмечается, в отношении экс-прокурора открыто уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Он уволен "за совершение действий, порочащих звание прокурора".

"В 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Офис Генпрокурора начинает аттестацию региональных прокуратур. Первый этап стартует 2 марта.

Также сообщалось, что с декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец.

Кроме того, мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов.

Также в ресторане поймали мошенников, которые за $20 тысяч обещали устроить начальником колонии.