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28 февраля 2020, пятница, 17:02 13 Инфографика
Судебная власть 2020-02-28T17:03:00+02:00
Українські Новини
Офис Генпрокурора начинает аттестацию региональных прокуратур: первый этап стартует 2 марта

Офис Генпрокурора начинает аттестацию региональных прокуратур: первый этап стартует 2 марта

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Аттестация, Офис Генпрокурора, переаттестация прокуроров
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

В Офисе генерального прокурора планируют до начала июня завершить аттестацию всех прокуроров региональных прокуратур. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.  

Процесс аттестации состоит из трех этапов - теста на знание законодательства, теста на общие способности и собеседования с кадровой комиссией.

В первом этапе аттестации для будущей работы в новой прокуратуре изъявили желание принять участие 3 тыс. 697 прокуроров из всех областных центров Украины, Автономной Республики Крым и военных прокуратур регионов и Объединенных сил.

Первый и второй этапы аттестации все прокуроры пройдут в Киеве с 2 по 5 марта, прокуроры из одной прокуратуры будут сдавать тесты в разные дни. Ожидается, что аттестация всех прокуроров региональных прокуратур завершится до начала июня.

В рамках первого этапа аттестации (теста на знание и умение применять законодательство) прокуроры должны получить не менее 70 баллов при ответе на вопрос, чтобы быть допущенными ко второму этапу (компьютерному тестированию на общие способности и навыки).

Атестация региональных прокуроров. Фото: gp.gov.uaАтестация региональных прокуроров. Фото: gp.gov.ua

Руслан Рябошапка рассказал, что в настоящее время продолжается отбор 100 новых прокуроров в Офис генпрокуратуры.

"Сейчас мы начинаем аттестацию прокуроров региональных прокуратур, потому что общество ожидает от прокуроров всех уровней добропорядочности, профессионализма и результатов - подозрений, направленных в суд дел ... Мы стремимся вернуть доверие общества к прокуратуре, и у нас есть уникальная возможность, которой мы воспользуемся - политическая воля и поддержка общества", - отметил он.

Для третьего этапа (собеседования) уже созданы две кадровые комиссии, которые возглавили заместители генерального прокурора Виктор Чумак и Виталий Касько. Планируется создание еще 10. В их состав войдут работники Офиса генпрокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий.

Также в отношении прокуроров, которые будут допущены к заключительному этапу аттестации, будет осуществляться проверка на добропорядочность, которая будет включать соответствие расходов и имущества прокурора и членов его семьи близких лиц задекларированным доходам, а также соответствие поведения прокурора требованиям профессиональной этики.

Также сообщалось, что с декларациями прокуроров теперь может ознакомиться каждый украинец.

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