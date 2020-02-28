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  • Институт нацпамяти требует наказания депутатов Харьковского горсовета за переименование проспекта Григоренко на Маршала Жукова
28 февраля 2020, пятница, 17:03 13
Общество 2020-02-28T17:03:22+02:00
Українські Новини
Институт нацпамяти требует наказания депутатов Харьковского горсовета за переименование проспекта Григоренко н

Институт нацпамяти требует наказания депутатов Харьковского горсовета за переименование проспекта Григоренко на Маршала Жукова

Елизавета Кесельман
Харьков, переименование улиц, Проспект Григоренко, Наказание депутатов
Переименование проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове.Фото:
Переименование проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове.Фото: "Світанок".

Украинский институт национальной памяти намерен просить правоохранительные органы наказать депутатов Харьковского городского совета за повторное переименование 26 февраля проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института нацпамяти, передают Українські Новини.

Институт заявляет, что решение депутатов нарушает ч. 6 ст. 3 Закона (запрет присвоения имен или псевдонимов лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза).

Жуков подпадает под действие этой статьи, поскольку занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

8 ноября 2019 года апелляционный суд признал решение от 5 сентября 2019 года Харьковского окружного административного суда о признании переименования проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова Харьковским горсоветом 19 июня 2019 года незаконным и отменил это решение.

26 февраля 52 депутата Харьковского горсовета проголосовали за повторное переименование проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Институт нацпамяти опубликовал в сообщении поименный список депутатов голосовавших "за", а также всех причастных к подготовке проекта решения.

Как сообщали Українські Новини, 19 июня 2019 года Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова.

20 июня 2019 года полиция открыла дело по факту возвращения Харьковским горсоветом проспекту Григоренко имени Маршала Жукова.

Также в Одессе демонтировали последнего ЖуковаПамятную доску вывезли на машине в неизвестном направлении.

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