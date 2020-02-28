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28 лютого 2020, пʼятниця, 17:03 14
Суспільство 2020-02-28T18:00:02+02:00
Українські Новини
Інститут нацпам'яті вимагає покарання депутатів Харківської міськради через перейменування проспекту Григоренк

Інститут нацпам'яті вимагає покарання депутатів Харківської міськради через перейменування проспекту Григоренка на Маршала Жукова

Елизавета Кесельман
Харків, Харківська міська рада, Перейменування вулиць, Перейменування проспекту Григоренка
Перейменування проспекту Григоренка до проспекту Маршала Жукова в Харкові.Фото:
Перейменування проспекту Григоренка до проспекту Маршала Жукова в Харкові.Фото: "Світанок".

Український інститут національної пам'яті має намір просити правоохоронні органи покарати депутатів Харківської міської ради за повторне перейменування 26 лютого проспекту Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інституту нацпам'яті, передають Українські Новини.

Інститут заявляє, що рішення депутатів порушує ч. 6 ст. 3 Закону (заборона присвоєння імен або псевдонімів осіб, що займають керівні посади в партії та вищих органах влади Радянського Союзу).

Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки займав ряд керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС в 1957 році.

8 листопада 2019 року апеляційний суд визнав рішення від 5 вересня 2019 року Харківського окружного адміністративного суду про визнання перейменування проспекту Григоренка до проспекту Маршала Жукова Харківською міськрадою 19 червня 2019 року незаконним і скасував це рішення.

26 лютого 52 депутата Харківської міськради проголосували за повторне перейменування проспекту Григоренка до проспекту Маршала Жукова.

Інститут нацпам'яті опублікував у повідомленні поіменний список депутатів, які голосували "за", а також всіх причетних до підготовки проекту рішення.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня 2019 року Харківська міськрада перейменувала проспект Григоренка до проспекту Маршала Жукова.

20 червня 2019 року поліція відкрила справу за фактом повернення Харківською міськрадою проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

Також Одесі демонтували останнього Жукова. Пам'ятну дошку вивезли на машині в невідомому напрямку.

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