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28 февраля 2020, пятница, 15:31 8
Общество 2020-02-28T15:31:34+02:00
Українські Новини
Гаврилюк решил устроиться таксистом, потому что "аккуратно водит и разбирается в политике"

Гаврилюк решил устроиться таксистом, потому что "аккуратно водит и разбирается в политике"

Ольга Фандорина
Верховная Рада, работа, Такси, Михаил Гаврилюк, Казак Гаврилюк
Михаил Гаврилюк. Фото: Facebook
Михаил Гаврилюк. Фото: Facebook

Экс-народный депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк рассказал, почему решил устроиться таксистом. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу, 28 февраля.

"Если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и ни от какой работы не отрекаюсь. Поэтому пока так", - написал Гаврилюк.

Гаврилюк также рассказад, что не будет давать интервью журналистам, потому что он не понимает ажиотажа к нему из-за новой работы.

Как сообщали Українські Новини, казак Гаврилюк рассказал, что теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве.

Бывшего народный депутата от фракции "Народный Фронт" Михаила Гаврилюка, который построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера, на днях заметили таксующим в одной из киевских служб такси, а сегодня Михаил лично подтвердил эту информацию.

В октябре 2016 у Гаврилюка родилась дочка.

В марте 2019 Михаил Гаврилюк задекларировал покупку автомобиля Ssang Yong Rexton 2008 года выпуска за 98 тыс. гривен.

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