Возможного организатора схемы продаж ворованных в ЕС элитных авто арестовали, но с правом внести залог

Суд арестовал возможного организатора схемы продаж похищенных в Европейском Союзе элитных автомобилей с 17 млн гривен залога, 5 подозреваемых — с общим залогом в размере 15,7 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правоохранители пресекли деятельность преступной организации.

Ее участники, по версии следствия, оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса.

Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза.

В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.

Досудебное расследование продолжается.

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