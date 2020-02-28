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28 февраля 2020, пятница, 13:27 69
Судебная власть 2020-02-28T13:35:43+02:00
Українські Новини
Возможного организатора схемы продаж ворованных в ЕС элитных авто арестовали, но с правом внести залог

Возможного организатора схемы продаж ворованных в ЕС элитных авто арестовали, но с правом внести залог

Кира Молчанова
Автомобили, Суд, Залог, элитные автомобили
Авто. Фото: pixabay
Авто. Фото: pixabay

Суд арестовал возможного организатора схемы продаж похищенных в Европейском Союзе элитных автомобилей с 17 млн гривен залога, 5 подозреваемых — с общим залогом в размере 15,7 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Отмечается, что правоохранители пресекли деятельность преступной организации.

Ее участники, по версии следствия, оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса.

Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза.

В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд признал обыск, проведенный в доме журналиста программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" Дениса Данько, незаконным.

Окружной административный суд Киева открыл производство о возможном неправомерном назначении Ирины Венедиктовой на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

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