Рабочая группа одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме, — Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участники группы приняли окончательный вариант проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме", — написал он.

Стефанчук отметил, что в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения, а также представлен ведущим международным организациям в сфере народовластия для профессиональной экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, 55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.