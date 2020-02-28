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  • Рабочая группа одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме, — Стефанчук
28 февраля 2020, пятница, 12:40 25
Общество 2020-02-28T12:45:07+02:00
Українські Новини
Рабочая группа одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме, — Стефанчук

Рабочая группа одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме, — Стефанчук

Кира Молчанова
Референдум, Законопроекты, Всеукраинский референдум, Руслан Стефанчук, народовластие
Референдум. Фото: vybor.ua
Референдум. Фото: vybor.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что рабочая группа по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта о всеукраинском референдуме.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участники группы приняли окончательный вариант проекта Закона Украины "О всеукраинском референдуме", — написал он.

Стефанчук отметил, что в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения, а также представлен ведущим международным организациям в сфере народовластия для профессиональной экспертизы.

Как сообщали Українські Новини, 55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

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