подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
28 февраля 2020, пятница, 07:10 138
Общество 2020-02-28T07:10:02+02:00
Українські Новини
Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах

Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах

Таня Войтюк
Образование, Обучение, Вузы, Высшие учебные заведения, Стоимость обучения
Стоимость контракта в вузах повысится
Стоимость контракта в вузах повысится

Несмотря на то, что вузы получат финансирование по результатам деятельности, Стоимость обучения в высших учебных заведениях Украины вырастет в цене для студентов контрактной формы. Подобные изменения намерены внедрять уже с этого года, сообщает издание Uzhgorod.

Заместитель главы Минобразования Егор Стадный во время встречи с педагогами Ужгородского национального университета сообщил, что  прежде повышение стоимости коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.

По словам чиновника, решение поднять центы объясняется тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в 2 - 3 раза выше суммы, которую платят студенты-контрактники, поэтому министерство намерено постепенно уравнивать стоимость обучения.

"Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов", - добавил Стадный.

Замглавы Минобразования также рассказал о механизме повышения цен на учебу в вузах: начнут с 60% стоимости и только на трети специальностей, поднимать цену больше, чем три официальных зарплаты в области, нельзя.

Таким образом, стоимость контрактной формы обучения в 2020-м должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (без учета стипендии).

Повышать стоимость будут до 2022 года включительно: в 2021-м планируется не менее 70%, и на следующий год - не менее 80%. Также чиновник напомнил о наличии государственного субсидирования контрактников и льготных кредитах.

В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", - заявил Стадный.

Чиновник уверен, что родители скорее купят евробляху за 4 тысячи долларов, чем оплатят бакалавриат своему ребенку примерно за те же деньги.

"Но вклад в образование ребенка принесет большие дивиденды, чем вклад в автомобиль", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный совет по вопросам развития науки и технологий решил приостановить аттестацию высших учебных заведений на предмет их научной деятельности до 2020 года.

По мнению экспертов, украинское образование не приспособлено к рынку труда.

Больше новостей о: Образование Обучение Вузы Высшие учебные заведения Стоимость обучения

В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правил...
40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешил...
Вузы получат финансирование по результатам деятель...
Студенты останутся без надбавки в 2020 году...
Пять украинцев за границей заболели коронавирусом, - Минздрав
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные
Новости
Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах 07:10
Коронавирус "окружил" Украину. В Киеве заканчиваются маски 07:00 Новости дня
Индексация, "прозрачные" банки и не по-мартовски теплая погода. Что изменится для украинцев с марта 06:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok