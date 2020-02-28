Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах

Заместитель главы Минобразования Егор Стадный во время встречи с педагогами Ужгородского национального университета сообщил, что прежде повышение стоимости коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.

По словам чиновника, решение поднять центы объясняется тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в 2 - 3 раза выше суммы, которую платят студенты-контрактники, поэтому министерство намерено постепенно уравнивать стоимость обучения.

"Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов", - добавил Стадный.

Замглавы Минобразования также рассказал о механизме повышения цен на учебу в вузах: начнут с 60% стоимости и только на трети специальностей, поднимать цену больше, чем три официальных зарплаты в области, нельзя.

Таким образом, стоимость контрактной формы обучения в 2020-м должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (без учета стипендии).

Повышать стоимость будут до 2022 года включительно: в 2021-м планируется не менее 70%, и на следующий год - не менее 80%. Также чиновник напомнил о наличии государственного субсидирования контрактников и льготных кредитах.

В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", - заявил Стадный.

Чиновник уверен, что родители скорее купят евробляху за 4 тысячи долларов, чем оплатят бакалавриат своему ребенку примерно за те же деньги.