Аттестацию вузов на предмет их научной деятельности приостановили

Национальный совет по вопросам развития науки и технологий решил приостановить аттестацию высших учебных заведений на предмет их научной деятельности до 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании нацсовета во вторник, передают Українські Новини.

"Для дополнения аттестации лучшими дополнительными экспертами мы решили ее приостановить на несколько месяцев", - сказала министр образования и науки, председатель административного комитета Нацсовета развития науки и технологий Анна Новосад.

Министр отметила, что аттестация необходима для того, чтобы министерство имело основание для распределения базового финансирования лучших университетов.

Кроме этого, Новосад отметила, что экспертные советы должны быть дополнены рядом иностранных экспертов и в следующем году аттестация возобновится.

При этом на базовое финансирование, по словам министра, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, по мнению экспертов, украинское образование не приспособлено к рынку труда.

Также образование влияет на уровень доходов.