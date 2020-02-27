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27 февраля 2020, четверг, 22:09 38
Силовые структуры 2020-02-27T22:19:31+02:00
Українські Новини
Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в незаконной добыче гранита на 1,3 млрд гривен

Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в незаконной добыче гранита на 1,3 млрд гривен

Ярина Вацяк
Коррупция, Укрзализныця, незаконная добыча гранита
Деньги (иллюстрация)
Деньги (иллюстрация)

Служба безопасности Украины сообщила бывшему чиновнику акционерного общества "Укрзализныця" о подозрении в незаконной добыче гранита на 1,3 миллиарда гривен в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добычу более 500 тысяч кубометров гранита.

Правоохранители сообщили о подозрении по ч.4 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центра управления промышленностью" акционерного общества "Укрзализныця".

По версии следствия, сделку о налаживании добычи в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзализныци".

Чиновники, которые должны были контролировать использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров, гранит они реализовывали частным структурам.

Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

Добыча, в частности, проводилась с применением взрывчатки.

Как сообщали Українськi Новини, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в феврале задекларировал 332 тыс. гривен вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Тем временем, подозреваемый в коррупции экс-член набсовета "Укрзализныци" пытается восстановиться через суд. 

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