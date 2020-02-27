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  • Подозреваемый в коррупции экс-член набсовета "Укрзализныци" пытается восстановиться через суд, - блогер Наумович
27 февраля 2020, четверг, 08:39 614
Транспорт 2020-02-27T08:54:20+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в коррупции экс-член набсовета "Укрзализныци" пытается восстановиться через суд, - блогер Наумов

Подозреваемый в коррупции экс-член набсовета "Укрзализныци" пытается восстановиться через суд, - блогер Наумович

Татьяна Зотова
Укрзализниця, наблюдательный совет, Сергей Наумович, Братья Дубневичи, Александр Бужор
Укрзализниця. Фото: 5.ua
Укрзализниця. Фото: 5.ua

Бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци" Александр Бужор намерен восстановиться в должности через суд. Об этом в своем посте в Facebook пишет правозащитник Сергей Наумович.

"Александр Бужор - функционер и прихлебатель времен Порошенко, которого НАПК обвиняла в сокрытии налогов, пытается восстановиться в набсовете"Укрзализныци" через суд. Об этом свидетельствует анонс судебного заседания, где судьей назначен Вячеслав Валерьевич Пидпалый", - пишет блогер.

По его словам, Бужора исключили из набсовета "УЗ" вместе с Сергеем Михальчуком, связанным со скандальными братьями Дубневичами. 

"Слухи об этом пошли в начале апреля 2019-го, однако увольнение состоялось 31 мая. При этом НАПК обвинила Бужора в сокрытии доходов еще в 2018 году: в суд было передано 36 протоколов о сокрытии им доходов", - заявил Наумович.

Он подчеркнул, что НАПК обвинило Бужора в сокрытии доходов еще в 2018 году: в суд было передано 36 протоколов о сокрытии членом правления "Укрзализныци" доходов. 

"Как писали СМИ, Бужор хочет получить от "УЗ" через суд 50 млн грн (!!!) за "оплату труда". Он считает, что компания якобы не выплатила ему премий и отпускных на указанную сумму. Но, по данным источников в УЗ, при увольнении Бужорувыплатили 6 полных окладов. Если подсчитать, основываясь на декларации о доходах, то после увольнения экс-член правления получил более 2,5 млн грн.

В НАПК сообщали, что Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101,74 тыс грн до 337,86 тыс гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал.

Также Сергей Наумович напомнил, что ранееАлександр Бужор был главой правления банка "Золотые ворота" и занимал руководящие должности в ряде других банков ("Промінь", "Приват–Ексель", "Аваль", "Правекс-банк"). В колонке журналиста расследовательского проекта "Наші гроші" Юрия Николова за 2016 год рассказывается о связях Бужора и предположительном лоббировании им интересов частной фирмы-подрядчика.

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