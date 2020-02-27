Екс-чиновника "Укрзалізниці" підозрюють в незаконному видобутку граніту на 1,3 млрд гривень

Колишньому чиновнику акціонерного товариства "Укрзалізниця" Служба безпеки України повідомила про підозру у незаконному видобутку у Житомирській області граніту на 1,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України блокували в Житомирській області видобуток понад 500 тисяч кубометрів граніту.

Правоохоронці повідомили про підозру у ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центру управління промисловістю" акціонерного товариства "Укрзалізниця".

За версією слідства, угоду про налагодження видобутку протягом 2017-18 років здійснювали посадові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" "Укрзалізниці".

Чиновники, які мали контролювати використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар'єру.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники угоди видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 гектарів, граніт вони реалізовували приватним структурам.

Встановлено, що своїми діями вони завдали шкоди довкіллю на понад 1,3 мільярда гривень.

Видобуток, зокрема, проводилася із застосуванням вибухівки.

Як повідомляли Українські Новини, член спостережної ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в лютому задекларував 332 тис. гривень винагороди за роботу в якості члена спостережної ради.

Тим часом, підозрюваний у корупції екс-член спостережної ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд.