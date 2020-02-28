подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
28 февраля 2020, пятница, 05:30 53
Lifestyle 2020-02-28T05:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня День штурманской службы авиации ВСУ: что еще отмечают 28 февраля

Сегодня День штурманской службы авиации ВСУ: что еще отмечают 28 февраля

Ярина Вацяк
Праздники, Курс валют, Прогноз погоды, именины, какой сегодня день, какой сегодня праздник, 28 февраля
Учения морской авиации. Фото: Минобороны
Учения морской авиации. Фото: Минобороны

Сегодня, 28 февраля, отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

Также 28 февраля в Финляндии День Калевалы.

Неофициально можно отметить День ожидания новых событий в личной жизни, День отдыха от праздников, День чуда-своими-руками.

По православному календарю, в этот день почитается память апостола Онисима, а также празднование в честь Виленской иконы Божией Матери.

В народе верили, что если в этот день зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть". Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.

Именины отмечают:

  • Анисим
  • Евсей
  • Ефросинья
  • Афанасий
  • Парфутий
  • Арсен

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 28 февраля, в Украине днем +2...+9 градусов, ночью -1...+5 градус. На западе и востоке Украины дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 28 февраля. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 28 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысил 8,80 коп. и составляет 24,5610 UAH/USD. Курс гривны к евро на 28 февраля установлен на уровне 26,9299.

Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.

Больше новостей о: Праздники Курс валют Прогноз погоды именины какой сегодня день какой сегодня праздник 28 февраля

День крымского сопротивления и Всемирный день нето...
НБУ снова начал укреплять гривну: курс нацвалюты н...
Штормовой ветер с сильным снегом и дождями: прогно...
Международный день полярного медведя и именины Мих...
Пять украинцев за границей заболели коронавирусом, - Минздрав
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные
Новости
Бакалавриат по стоимости машины. В Украине повысят цены на обучение в вузах 07:10
Коронавирус "окружил" Украину. В Киеве заканчиваются маски 07:00 Новости дня
Индексация, "прозрачные" банки и не по-мартовски теплая погода. Что изменится для украинцев с марта 06:40
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
НБУ резко укрепил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok