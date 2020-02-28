Сегодня День штурманской службы авиации ВСУ: что еще отмечают 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Также 28 февраля в Финляндии День Калевалы. Неофициально можно отметить День ожидания новых событий в личной жизни, День отдыха от праздников, День чуда-своими-руками. По православному календарю, в этот день почитается память апостола Онисима, а также празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. В народе верили, что если в этот день зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть". Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью. Именины отмечают: Анисим Евсей Ефросинья Афанасий Парфутий Арсен Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 28 февраля, в Украине днем +2...+9 градусов, ночью -1...+5 градус. На западе и востоке Украины дождь с мокрым снегом. Ветер 7-12 м\/с. Прогноз погоды на 28 февраля. Карта: Укргидрометцентр Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысил 8,80 коп. и составляет 24,5610 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 28 февраля установлен на уровне 26,9299. Люди, рожденные в этот день под знаком Рыбы. А Українські Новини уже обнародовали гороскоп на сегодня не только для Рыб, но и для всех знаков зодиака.