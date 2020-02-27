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27 февраля 2020, четверг, 19:20 16
Силовые структуры 2020-02-27T19:25:30+02:00
Українські Новини
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный

На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный

Ярина Вацяк
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, потери военных
В зоне ООС погиб военный Фото: pixabay.com
В зоне ООС погиб военный Фото: pixabay.com

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 27 февраля, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил возле Новомихайловки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела возле Новотошковского и Орехово.

В четверг в результате обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и еще 1 получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.

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