На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 27 февраля, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил возле Новомихайловки и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела возле Новотошковского и Орехово.

В четверг в результате обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и еще 1 получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.