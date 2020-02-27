Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого

28 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У Моршині вночі без істотних опадів, вдень дощ і мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси.

У Трускавці вночі без істотних опадів, вдень дощ і мокрий сніг, температура вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві вночі мокрий сніг, вдень дощ і мокрий сніг, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +3...+8 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +5...+10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів.

У Ялті вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +7...+9 градусів.

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