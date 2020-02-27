В Харькове произошли массовые стычки возле ТЦ "Барабашово". Есть пострадавшие

В четверг, 27 февраля, в Харькове на территории рынка в "Барабашово" произошли массовые стычки между предпринимателями торгового центра и людьми в камуфляже, которые прибыли, чтобы демонтировать рекламную конструкцию в районе входа на ТЦ "Барабашово". Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Отмечается, что на месте проишествия полицейские обнаружили 100 человек.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейскими изъято несколько резиновых дубинок и газовых балончиков. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта.

От слезоточивого газа пострадало несколько полицейских. А 20 человек доставлены в полицию для допроса.

Как сообщает Суспільне, представитель ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев рассказал, что 27 февраля на рынок приехали неизвестные в камуфляже, чтобы демонтировать объекты на рынке. В частности, арку на въезде. По его словам, арку собирались поджечь.

По словам директора Центра медпомощи Виктора Забашты, четыре человека пострадали: двое с ожогами глаз, еще двое с ожогами рук и ног.

Также перекрыт подъезд к рынку со стороны Юбилейного проспекта.

Местное издание STATUS QUO сообщает, что на место проишествия прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы успокоить предпринимателей и проконтролировать ход работ по демонтажу рекламной стеллы. По его словам, рекламная арка стоит незаконно и есть решение исполкома о ее демонтаже.

На вопрос о том, кем были люди, которые устроили стычку, мэр ответил, что не знает кто они.

В сети активно публикуют видео с места событий.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове проспект Григоренка снова переименовали в честь маршала Жукова.

Также 4 февраля в харьковском общежитии произошел пожар.